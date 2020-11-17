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17 Kas 2020 15:57

Ermeni güçleri Ağdam'ı yakıp çekiliyor

Ermeni güçleri Ağdam'ı yakıp çekiliyor

Ermenistan ordusu, Ağdam'da hem karargah olarak kullandıkları yerleri hem de sivil yerleşim yerlerini ateşe veriyor.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da zafer kazanmasının ardından varılan anlaşma gereği Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekiliyor.

Ancak, Ermenistan güçleri çekildikleri bölgeleri bir yandan da ateşe veriyor. O noktalardan biri de Ağdam. Ağdam'ı terkeden Ermenistan ordusu, birçok noktayı ateşe veriyor.

Bölgede bulunan TRT Haber Muhabirinin verdiği bilgilere göre, Ermenistan ordusu, hem karargah olarak kullandıkları yerleri hem de sivil yerleşim yerlerini ateşe veriyor.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

News Code 1890499

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