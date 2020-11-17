İstanbul’da Pompeo karşıtı protesto gösterisi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Fener Rum Patrikhanesi’ne yaptığı ziyaret dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi. Yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklaması, İstanbul’da bulunan Fener Rum Patrikhanesi önünde gerçekleşti.

‘Pompeo’nun Fener Rum Patrikhanesi’ne yaptığı ziyaret, Türkiye’nin egemenliğine karşı yapılmış bir fitne girişimidir’

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer’in okuduğu basın açıklamasında “ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bugün İstanbul’a emperyalist küstahlığını sergilemek üzere ayak basmıştır. Fener Rum Patrikhanesi’ne yaptığı ziyaret, Türkiye’nin egemenliğine karşı yapılmış bir fitne girişimidir. Pompeo 7 ülke dolaşıyor, ama sadece Türkiye’de devlet yetkilileriyle değil bir rahiple görüşüyor. ABD’nin Türkiye’deki muhatabı Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir Rum kilisesi, maaşını Türk devletinden alan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Rum rahibi midir? Üstelik Pompeo, o Fatih Kaymakamlığı’na bağlı kiliseye “Ekümenik Patrikhanesi” diyor. Ekümenik ne demek? Evrensel demek. Ben, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı değilim, Türkiye’nin yasalarını tanımıyorum, yalnız Türkiye’deki değil, dünyadaki 300 milyon Ortodoks’un temsilcisiyim demek” ifadelerine yer verildi.

‘Pompeo’nun yaptığı Lozan’a ve ulusal egemenliğe aykırı’

Açıklamada “ABD, açıkça Fener’deki Hristiyan kilisesinden bir Vatikan ve Papa çıkartmaya kalkışmaktadır. Bunu yaparak Türkiye’nin egemenliğine kastetmektedir. Lozan’ı ve anayasayı çiğnemektedir. Dini fitnelerle Türkiye’ye ve İslam dünyasına karşı oluşturduğu Haçlı İttifakı’nı kışkırtmaktadır. Buradan Pompeo’ya sesleniyoruz: Burası Bizans değil, Türkiye Cumhuriyeti. Burası Konstantinapol değil, İstanbul. Burada sizin sömürge yasalarınız geçmez. Burada sömürgeci Tanzimat hukukunuz geçmez. Burada sizin uyduruk ekümeniklik iddialarınız geçmez. Rum ve Ortodoks vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıdır. ABD, Türkiye düşmanlığı yaparak onlara da düşmanlık yapmaktadır” denildi.

Kaynak: Sputnik