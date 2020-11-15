General Süleymani’nin intikamını katillerinden alacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, üst düzey bir heyetin başkanlığında Tahran’ı ziyaret eden Irak Savuma Bakanı Cuma Annad Sadun ile görüştü.

Görüşmede Tümgeneral Selami, "Şüphesiz İslam dünyasında IŞİD'in yenilgisinde ve bölgedeki Siyonist ve Amerikan planlarının başarısızlığa uğramasında en belirleyici rolü, General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis oynadı. Bu iki büyük şehit, IŞİD'in Irak'taki yenilgisi sürecini başlattılar ve Irak’ın büyük zaferlere ulaşmasını sağladılar. Bu duruma tahammül edemeyen ABD’liler ise onları şehit düşürdüler” dedi.

İran’ın özgür, bağımsız, güvenli ve güçlü bir Irak’tan yana olduğunu belirten Tümgeneral Selami, "IŞİD’in bütün Irak’ı işgali altına almaya çalıştığı o zor dönemlerde en iyi ve cesur komutanlarımızı Irak'a yardım etmeleri için göndermemizin en önemli nedenlerinden biri, bu arzunun Irak'ta gerçekleşmesidir." değerlendirmesini yaptı.

Amerikalıların Irak'tan çıkarılması veya sınır dışı edilmesi gerekliliğine değinen Tümgeneral Hüseyin Selami, "Amerikalıların Irak'tan çıkarılması parlamentonun kararlarına uygun olarak yapılmalıdır ve bu Irak halkının iradesidir." ifadelerini kullandı.

Tümegeral Selami, konuşmasının bir bölümünde de İran ve Irak’ın Şehit General Süleymani ile Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis’in intikamını katillerinden alacağını vurgulad.