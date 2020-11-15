Trump'ın başı borçlarıyla dertte!

Alman ARD televizyonu ve New York Times'in bankacılık uzmanı David Enrich, bu konuyu analiz ederken, Deutsche Bank- Trump ortaklığının çoktan bitmesi gerektiğini, bunun için Deutsche Bank'ın yeteri kadar sebebi olduğunu vurguladılar.

18 YIL BOYUNCA 2 MİLYAR DOLAR

Deutsche Bank'ın başkan seçilmeden önce de Donald Trump'a sürekli destek olduğu, başka bankalar kredi açmak istemezken, kendisine, şirketlerine ve aile üyelerine 18 yıl boyunca 2 milyar dolarlık krediler açtığı belirtildi.

Bu konuyla ilgili bir de kitap yazan Enrich, “Borçlu kişinin artık Beyaz Saray'da oturmayacak olması, bankanın elini rahatlatacak. Deutsche Bank'ın bu ilişkiyi bitirmek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum.” diye yazdı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, ABD'li bir ünlüyle anlaşıp o ülkeye sağlam bir giriş yapmak isteyen Deutsche Bank, Donald Trump'la birlikte başını da belaya sokmuş durumda. Medyada her gün onunla birlikte eleştiriliyor. Son olarak Kongre'nin Demokrat Başkanı Maxine Waters, bu ilişkiye dikkat çeken bir açıklama yaptı ve "Başka hiç bir bankanın yapmadığı şekilde ve yerlerde Başkan ile yakın ilişkiniz var. Bunu halen de sürdürüyorsunuz" diyerek eleştiri oklarını yöneltti.

BAŞKANA HACİZ GELECEK KORKUSU

Başkan Trump'ın önümüzdeki dört yıl içinde 300 milyon dolardan fazla kredi ödemek zorunda olduğunu, çoğu borçlarına ise kişisel garantiler verdiğini belirterek, “Trump bunları ödemediği zaman alacaklıları ve özellikle de Deutsche Bank, mülklerine el koyabilir. Bu tabii, sade bir vatandaş olduğu zaman daha kolay olacak. Banka, görev sırasındayken bir davanın gelebileceğinden ve ABD başkanıyken kişisel mal varlıklarına ve gayrimenkullerine el koymak zorunda kalabileceğinden korkuyordu. ABD Başkanı'na haciz getirilecek olmasının korkusu vardı.” diye konuştu.

DEV KULELERİ DÖKÜLÜYOR

ARD televizyonu konuyu geniş şekilde incelerken, şu andaki asıl sorunun bankanın ne kadar kurtarabileceği olduğuna vurgu yapıldı.

ARD‘de, “Kayıtlara göre, Trump ve şirketleri dünya çapında yaklaşık 20 kentte gayrimenkul sahibi. Bu parlak ve devasa kulelerin bir kısmı, içeriden harap durumda, örneğin, New York- Beşinci Cadde’deki siyah Trump Kulesi. İddiaya göre Deutsche Bank’taki çalışma grupları, ilişkiyi nasıl sonlandıracaklarını şimdiden düşünüyor. Deutsche Bank bu konuda bir şey söylemiyor ancak içeride Trump'a verilen kredilerin yeniden satılması düşünülüyor. Ama bunları kimin alacağı da başka bir sorun” denildi.