Moderna: Yüzde 94.5 oranında etkili aşı geliştirdik

ABD'nin Massachusetts eyaleti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı hakkında yaptığı açıklamada "Faz 3 analizlere göre MRNA-1273'ün etkinlik oranı yüzde 94.5" dedi.

Business Insider'a konuşan Moderna CEO'su Stephane Bancel, 30 bin kişiyle yapılan iki dozluk aşı denemelerinde yüzde 94.5 oranında etkili olunduğunu söyledi.

Moderna Başkanı Stephen Hoge, Reuters'e "Kovid-19'u durduracak bir aşımız olacak" dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucusu olduğu Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği ve yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu belirttiği aşı adayının üretim ve dağıtımını üstlenecek ilaç devi Pfizer de Moderna gibi ABD merkezli bir şirket.

Dolayısıyla bir hafta içinde iki ABD şirketi, aşı adayı deneylerinde beklentileri çok aşan sonuçlar açıkladı.

Aşı müjdeleri, Kovid-19 pandemisinin hem Amerika hem Avrupa kıtalarına yeni rekorlar kırdığı ve Avrupa ülkelerinin yeniden kapanmak zorunda kaldığı bir dönemde geldi.

Reuters, Pfizer'in ardından Moderna'nın verdiği müjdeyle ABD'nin aralık ayında acil kullanım onayı alabilecek iki aşısının olabileceğini, böylece ABD'de yılsonunda 60 milyon doz aşı dağıtılabileceğini yazdı. Buna göre 330 milyon nüfuslu ABD'de iki aşı üreticisi üzerinden gelecek yıl ihtiyaçtan çok fazlası anlamına gelen 1 milyardan fazla doza erişim sağlanabilecek.

Reuters, hem BioNTech-Pfizer hem de Moderna'nın yüzde 90-95 bandında etkili aşı adaylarının yeni bir teknolojiye, yani hücrelere genetik talimatlar göndermek için çok yönlü bir haberci madde olan mRNA'ya dayandığına dikkat çekti.

Sputnik