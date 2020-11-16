Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, 'Yukarı Karabağ' konusunun ele alındığı bildirildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Karabağ'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, 'Yukarı Karabağ' konusunun ele alındığı bildirildi.
yorumunuz