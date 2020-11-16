Türkiye'de koronavirüsten 94 can kaybı, 3 bin 316 yeni hasta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 94 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 712 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 356 bin 375'e çıktı.

Toplam hasta sayısı 417 bin 594, vefat sayısı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin" açıklaması yaptı.