İran filmleri Türk sinemaseverlere tanıtılacak

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren kültür sanat camiasını desteklemek, Ataşehirlilerin kültür ve sanat faaliyetlerinden kesintisiz yararlanmasını sağlamak için E- Kültür Merkezi’ni hizmete açan İstanbul Ataşehir Belediyesi İran sineması üzerine bir program gerçekleştirecek.

Sinema yazarı ve öğretim görevlisi Rıza Oylum ile Kasım ve Aralık aylarında Dünya Sineması üzerine dört programlık etkileyici bir seminer programı başlıyor. Sovyetlerden günümüze Rus Sineması ve İran Sineması üzerine konuşulacak. "Vicdanın Sesi İran Snemasi" adlı peogramı 21 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10.00'da Ataşehir Belediyesi Youtube kanalından izlecebilirsiniz.