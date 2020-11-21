Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü. Görüşmede bu sene Suudi Arabistan Krallığı'nın ev sahipliği yaptığı 21-22 Kasım'da gerçekleşecek olan G20 zirvesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir süredir gerilimi yüksek bir ilişki seyrediliyordu. Suudilerin ülkede Türk ürünlerini boykot etmek üzere çağrılar yapması üzerine iş dünyası da buna uymuştu.

Kampanya 1 Eylül'de, Suudi mahkemesinin Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kararını açıklamasının ardından gelişen olaylar sonucu başladı.

O dönem Türk yetkililer Suudi yargısının güvenilirliğine dair şüphelerini belirtti ve Suudi yetkilileri Türkiye'deki yargılama süreciyle işbirliği yapmaya çağırdı.

Bunun üzerine sosyal medyada Türk ürünlerini boykot etmeye dair etiketler açıldı. Kampanya 2 Ekim'de, Kaşıkçı cinayetinin ikinci yıldönümünde daha da büyüdü.

Öyle ki Suudi gazetesi Sabq'a göre Türkiye'de ev alan Suudi Arabistanlıların sayısı boykot kampanyasıyla birlikte yüzde 75 azaldı.

Öte yandan söz konusu görüşmenin Erdoğan’ın ekonomiye dair “acı reçete” açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Suudi Krala açılan telefonun ekonomide faiz kararının ardından gelen “açılımın” devamı olarak yorumlandı.

Kaynak: Odatv