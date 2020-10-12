Suudi Prens'ten "Türk mallarını boykot edin" çağrısı

Dünya'nın haberine göre, Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’daki Türk ordusunun Fars Körfez'inde güvenliği sağlamlaştırmaya yardımcı olduğunu açıklamasının ardından Suudi Prens, Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Twitter’da 7.9 milyon kişinin takip ettiği aynı zamanda ülkenin ünlü bir işadamı da olan Suudi Prens, “Herkesi Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum” dedi.

Suudi Arabistan’ın kurucusu olan ilk Kral İbn Saud’un torunu olan Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, şu anda ülkeyi yöneten Veliaht Prens Salman bin Abdulaziz Al Saud ile yakın akraba. Veliaht Prensin babası olan şu andaki Kral, boykot çağrısı yapan Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud’un amcası.

Son günlerde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan sosyal medyada Türk ürünlerine karşı ambargonun yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etmişti.