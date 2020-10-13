Fas'tan Türk ürünlerine ‘gayriresmi boykot’

Türkiye’ye yönelik ekonomik boykota son olarak Fas da katıldı. Sözcü’nün haberine göre Türkiye ile var olan serbest ticaret anlaşmasını (STA) değiştirerek 1200 üründe yüzde 90’a ulaşan ek vergiler getirdi. Ek vergiler özellikle tekstil, deri ve otomotiv ürünlerinde geçerli olacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre Fas’a ihracat geçen yıl 2.24 milyar dolar, Cezayir’e ise 1.86 milyar dolardı.

Dubai'den örtülü ambargo mu?

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nde COVID-19 nedeniyle yapılan işten çıkarmalarda Türk çalışanlara ‘öncelik verildiği’ iddia edildi. Dubai'nin de Avrupa’da 2. dalgayı yaşayan ülkelerle dahi uçuşları yeniden başlatırken pandemiyi bahane edilerek İstanbul ile havayolu trafiğini yeniden açmadığı kaydedildi.

T24