Düşmanın olası eylemlerine yıkıcı yanıt vereceğiz

İran Ordusu Genel Komutan Vekili Tuğgeneral Muhammed Hüseyin Dadres, bugün yaptığı açıklamada ordunun düşmanın olası tehditlerine karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, “Düşmanlar, ordu dahil olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri’nin hazırlık durumunun ne seviyede olduğunu iyi biliyor” dedi.

Bir ülkede hazırlık ve savunma gücünün olmadığı durumda tehditlerin pratik hale geleceğini belirten Tuğgeneral Dadres, “Günümüzde ordu dahil olmak üzere İran Silhalı Kuvvetleri’nin hazırlık seviyesi düşmanın herhangi bir olası eylemine yıkıcı bir yanıt verecek kadar iyidir” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Daderes, sözlerinin diğer bölümünde ülkenin sınır güvenliği hakkında, “Sınırlarımızın güvenliği mükemmel bir durumda. Tüm sınırlar son derece gelişmiş ekipmanlarla gece gündüz kontrol edilmekte” dedi.