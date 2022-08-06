İran, Azerbyacan'da düzenlenecek Deniz Kupası yarışına katılıyor

İran'a ait iki donanma gemisi 2022 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında Azerbaycan'ın Hazar Denizi karasularında düzenlenecek 7. Deniz Kupası yarışına katılmak üzere Bakü'ye doğru yelken açtı.

Yarışmada İran'ı temsil edecek Sina-sınıfı füze taşıyan savaş gemileri Cevşen ve Peykan bugün ülkenin kuzeydeki Bender Enzeli Limanı'ndan törenle uğurlandı.

Kazakistan ve Rusya'ya ait donanma gemileri de 5 Ağustos'ta Bakü'ye gelmişti.

Bu seneki "Uluslararası Ordu Oyunları" 12 ülkede yapılacak. Bu ülkeler şöyle: Azerbaycan, İran, Cezayir, Ermenistan, Beyaz Rusya, Venezuela, Vietnam, Hindistan, Kazakistan, Çin, Rusya ve Özbekistan.