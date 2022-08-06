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6 Ağu 2022 13:10

İran, Azerbyacan'da düzenlenecek Deniz Kupası yarışına katılıyor

İran, Azerbyacan'da düzenlenecek Deniz Kupası yarışına katılıyor

İran savaş gemilerinin, 2022 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında Azerbyacan'da düzenlenecek Deniz Kupası yarışına katılacağı belirtildi.

İran'a ait iki donanma gemisi 2022 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında Azerbaycan'ın Hazar Denizi karasularında düzenlenecek 7. Deniz Kupası yarışına katılmak üzere Bakü'ye doğru yelken açtı.

Yarışmada İran'ı temsil edecek Sina-sınıfı füze taşıyan savaş gemileri Cevşen ve Peykan bugün ülkenin kuzeydeki Bender Enzeli Limanı'ndan törenle uğurlandı.

İran, Azerbyacan'da düzenlenecek Deniz Kupası yarışına katılıyor

Kazakistan ve Rusya'ya ait donanma gemileri de 5 Ağustos'ta Bakü'ye gelmişti.

Bu seneki "Uluslararası Ordu Oyunları" 12 ülkede yapılacak. Bu ülkeler şöyle: Azerbaycan, İran, Cezayir, Ermenistan, Beyaz Rusya, Venezuela, Vietnam, Hindistan, Kazakistan, Çin, Rusya ve Özbekistan.

News Code 1903971
https://tr.mehrnews.com/news/1903971/

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