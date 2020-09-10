İran Ordusu Umman Denizi'nde askeri tatbikat başlattı

İran Ordusu'nun “Zülfikar-99” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı "Ya Seyyidüş-Şüheda (a.s)" kodu ve "Savunma Gücünün GölgesindeSürdürülebilir Güvenlik" temasıyla bugün sabaha saatlerinde başladı.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımı ile Hürmüz Boğazı, Makran sahili, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nu kapsayan iki milyon kilometrekarelik bir alanda yapılması beklenen tatbikat üç gün sürecek.

Bu tatbikatta, İran'ın karasuları ve ulaşım hatlarını korumak için karadan karaya ve kıyıdan denize seyir füzeleri, karadan havaya ve havadan karaya füzeler ve roketatarlar ve İHA'lar gibi savunma sistemleri test edilecektir.

Birliklerin harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek amacıyla yapılan tatbikatta ülkenin askeri gücü gözler önüne serilecek.