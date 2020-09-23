İran: ABD'nin askeri gemileri yerli İHA'lar tarafından izleniyor

İran'ın askeri gücüne güç katacak 188 adet yerli İHA ve helikopter bugün ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen törenle Devrim Muhafılzarı Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.

Törende konuşma yapan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, denizde sabit ve hareket halindeki düşman hedeflerini tespit etme ve görüntü toplamanın bu İHA’ların yeteneklerinden biri olduğunu belirterek, "Bu İHA’ların Deniz Kuvvetleri envanterine katılması ile birlikte bu kuvvetin tüm görevleri İran yapımı İHA’ların kapsam alanına girdi." dedi.

Tuğamiral Tangsiri, ABD Donanması'na bağlı USS Nimitz uçak gemisi ile beraberindeki askeri gemilerin Hürmüz Boğazı ile Fars Körfezi'ne girmeden önce yerli İHA'lar tarafından tespit edilip anbean izlendiğini kaydetti.

Ana limanı ABD’nin başkenti Washington’ın Bremerton Limanı olan USS Nimitz uçak gemisi, Temmuz ayının sonundan bu yana Umman Denizi'nde devriye geziyor.

USS Nimitz, Afganistan ve Irak'ta görev yapan Amerikan kara birliklerine hava desteği sağlamak amacıyla 2007’de Fars Körfezi'ne gönderilmişti.