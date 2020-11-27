  1. İran
27 Kas 2020 17:24

İranlı nükleer bilimci "Fahrizade" suikasta uğradı

İranlı nükleer bilimci "Fahrizade" suikasta uğradı

İran’ın nükleer faaliyetlerindeki kilit isimlerden olarak bilinen fizikçi Mohsen Fahrizade bugün Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düştü.

İran’ın en önemli nükleer bilimcilerinden Mohsen Fahrizade bugün Tahran eyaletinin Demavend ilçesine yer alan Abserd şehrinde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü.

Saldırıyı planlayan teröristlerin hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce katıldığı bir televizyon programında Mohsen Fahrizade'den İran'ın nükleer faaliyetlerindeki önemli isimlerden olarak bahsetmişti.

İsrail medyasında yayınlan haberlerde şu ana kadar defalarda bilim adamı Fahrizade'ye yönelik suikast planının başarısız çıktığını belirtilmişti.

Ayrıntıları geliyor..

News Code 1890733

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