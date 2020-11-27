Siyonistler İran'ı kapsamlı bir savaşa sürüklemek istiyor

Tuğgeneral Hüseyin Dehgan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer faaliyetlerinin önemli isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör eylemine tepki gösterdi.

Tuğgeneral Dehgan attığı tweette şunları kaydetti:

“Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz . Siyonistler kumarbaz müttefiklerinin siyasi yaşamının son günlerinde, kapsamlı bir savaş başlatmak için İran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmaya ve artırmaya çalışıyorlar. Acele etmeyin zaman çok! Yıldırım gibi bu masum şehidin katillerinin üzerine yürüyeceğiz ve onları yaptıklarına pişman edeceğiz”.