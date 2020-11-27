  1. Siyaset
27 Kas 2020 19:27

Tuğgeneral Dehgan:

Siyonistler İran'ı kapsamlı bir savaşa sürüklemek istiyor

Siyonistler İran'ı kapsamlı bir savaşa sürüklemek istiyor

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin askeri danışmanı Tuğgeneral Dehgan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı nükleer bilimci Mohsen Fahrizade’ye yönelik gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınadı.

Tuğgeneral Hüseyin Dehgan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer faaliyetlerinin önemli isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör eylemine tepki gösterdi.

Tuğgeneral Dehgan attığı tweette şunları kaydetti:

“Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz . Siyonistler kumarbaz müttefiklerinin siyasi yaşamının son günlerinde, kapsamlı bir savaş başlatmak için İran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmaya ve artırmaya çalışıyorlar. Acele etmeyin zaman çok! Yıldırım gibi bu masum şehidin katillerinin üzerine yürüyeceğiz ve onları yaptıklarına pişman edeceğiz”.

News Code 1890735

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