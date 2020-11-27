İranlı Savunma Bakanlığı: Nükleer bilimci Fahrizade şehit düştü

İran Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerindeki en önemli isimlerden olarak bilinen fizik bilimci Mohsen Fahrizade’nin bugün Tahran’da suikasta uğrayarak şehit edildiği açıklandı.

Bildiride şu ifadelere yer verild:

“Bugün öğleden sonra, silahlı terörist unsurlar, Savunma Bakanlığı Araştırma Kurumu Başkanı Mohsen Fahrizade'yi taşıyan araca yönelik saldırı düzenledi. Koruma ekibi ile teröristler arasında yaşanan çatışma sırasında Mohsen Fahrizade ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Maalesef sağlık ekibinin Fahrizade'yi hayata döndürme çabası başrısız kaldı ve birkaç dakika önce ülkemize önemli hizmetler sunan nükleer bilimcimiz yıllarca süren çaba ve mücadelenin ardından şehit düştü.”

Bildiride ilaveten, “İran Savunma Bakanlığı kararlı ve uzman müdürlerinden olan Mohsen Fahrizade’ye yönelik bu terör saldırısından dolayı İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’ye ve İran halkına başsağlığı dileriz” denildi.