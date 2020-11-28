Perinçek: Sayın Fahrizade hepimizin şehididir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İranlı nükleer bilimci Mohsen Farhizade’nin şehit düşmesine neden olan terör eylemi nedeniyle Twitter hesabı üzerinden kaleme aldığı mesajın resmini paylaştı.

Paylaşımında, “Sayın Muhsin Fahrizade hepimizin şehidi. Kardeş İran’la birlikteyiz.Tek dişi kalmış canavar ABD ve İsrail terörünü lanetliyoruz.” ifadelerini kullanan Doğu Perinçek’in mesajında şunlar kaydedildi:

“Sayın Ayetullah Seyyid Ali Hamaney

İran İslam Devrimi Rehberi

Tahran

Kardeş İran İslam Cumhuriyeti’nin Savunma Bakan Yardımcısı ve İran Nükleer Programının seçkin yöneticilerinden Aziz ve Rahmetli Kardeşimiz Sayın Muhsin Fahrizade’nin şehit edilmesini büyük acıyla öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu cinayet, Batı Asya’da, Kafkaslar’da ve dünyanın her yerinde yenilmekte olan ABD emperyalizminin ve İsrail’in çaresizliğini yansıtan, son terör eylemidir. Şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Sayın Muhsin Fahrizade, hepimizin şehididir. O’nun ABD emperyalizmine ve İsrail terörizmine karşı canını ortaya koyarak yürüttüğü mücadele, hepimize örnektir.

O’nun şehadeti, emperyalizme ve siyonizme karşı mücadele azmimizi ateşlemiş ve İran Devleti ve Milletiyle dayanışma duygularımızı pekiştirmiştir.

Türk Milleti ve Vatan Partisi olarak, İran İslam Cumhuriyeti Devleti ve Milletinin acısını yürekten duygularla paylaşıyor, başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

Candan kardeşlik duyguları ve saygılarımla.

Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı”