Macron'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt!

Fransa Cumhurbaşkanı, cuma günü katıldığı bir canlı yayında, hükümetinin güvenlik güçlerini korumaya yönelik tartışmalı yasa tasarısı önerisi ile İslami dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik denetimler nedeniyle ülkedeki özgürlüklerin kısıtlandığı suçlamalarını reddetti.

Macron, eleştirilere, "Fransa özgürlükleri azaltılıyor denmesine izin veremem. Biz Macaristan, Türkiye falan değiliz" sözleriyle yanıt verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Bugünkü durum tatmin edici değil ama kusura bakmayın bu bizi otoriter bir devlet yapmıyor." ifadesini kullandı.

Macron gazetecinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun." şeklindeki açıklamasına ilişkin soru üzerine, "Kişileri doğrudan hedef alan açıklamalara cevap vermiyorum" dedi.