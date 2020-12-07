Putin ve Merkel telefonda Dağlık Karabağ'ı görüştü

Azerbaycan medyasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Dağlık Karabağ'ın son durumunu görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, "Telefon görüşmesinde iki ülke liderleri, Dağlık Karabağ'daki savaş mağdurlarının sorununu çözmenin önemini vurguladılar. Görüşmede Rusya'nın Karabağ'daki askeri operasyonların durdurulması yönündeki çabaları ve Rus barış güçlerinin faaliyetleri ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.