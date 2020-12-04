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4 Ara 2020 12:22

Fransız Büyükelçi:

Paris hükümeti Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyor

Paris hükümeti Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyor

Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross, Fransız hükümetinin Dağlık Karabağ'ı bağımsız bir devlet olarak tanımadığını söyledi.

Fransa'da Senato'dan sonra Ulusal Meclis de, hükümete, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onayladı.

Azerbaycan basınına göre, konya dair açıklamda bulunan Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross, "Şu anda bir şeyin çok net olması gerektiğini düşünüyorum: Fransız hükümeti parlamentonun bağımsızlığını tanıyor. Fakat Karabağ'ın bağımsızlığını tanımıyor." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Meclis'te yaptığı açıklamada, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısını kabul etmediğini belirterek, "Ermeni dostlarımızın kendisi bunu istemedi. Böyle bir karar alınırsa kendi kendimizi (AGİT) Minsk Grubundan çıkarmış oluruz ve arabulucu rolümüzden vazgeçmiş oluruz." demişti.

News Code 1890885

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