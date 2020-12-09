Merkel: Türkiye ile ilgili karar almak zorundayız

Yarınki AB liderler zirvesi öncesi Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal meclisi genel kurulundaki bütçe tartışmasına hitap etti. Koronavirüs pandemisi ağırlıklı konuşmasında Merkel, AB zirvesinde Türkiye'ye olası yaptırımların ele alınmasıyla ilgili de mesajlar verdi.

"Maalesef dönem başkanlığımızın başında Türkiye ile yoğun diyalog sürecine girme önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi" diye yakınan Almanya Başbakanı, Türkiye'nin enerji kaynağı arama faaliyetlerine atıfla "Doğu Akdeniz’deki aktiviteler sürüyor, özellikle (Güney) Kıbrıs bu nedenle büyük sıkıntılarla karşı karşıya" diye sitem etti.

Merkel, "İşte bu bağlamda nasıl ilerleyeceğimize dair karar almak durumunda kalacağız" dedi.

Kaynak: Sputnik