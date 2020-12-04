Erdoğan: Fransa, bir an önce Macron belasından kurtulsun

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konusunda açtığı hakaret davası, Corona virüsü aşısı ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan Ayasofya Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardınan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle avukatlarının hakaret davası açtıklarını söyledi. Erdoğan bu kişi “Cumhurbaşkanı’na ve Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl hitap edileceğini bilmiyor” dedi.

"Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok"

Gazetecilerin Corona virüsü aşısına dair sorularına da Erdoğan, Türkiye’de sadece Çin aşısı değil diğer aşıların da olacağı yanıtını verdi. Erdoğan “Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur beyle ben de bizzat görüştüm.Olay sadece Çin değil Rusya’yla da görüşmeler var” diyerek Türkiye’nin Almanya ve Rusya’dan da aşı temin edeceğini söyledi.

Erdoğan “Siz aşı olacak mısınız?” sorusuna da "Bu konuyla ilgili olarak benim aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında bu adımı atmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

"Macron Fransa'nın başına beladır"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ve Fransa’nın Azerbaycan’a karşı tavrını eleştiren Erdoğan Macron için “Fransa’nın başına beladır” ifadesini kullandı. Erdoğan, Dağlık Karabğ sorunu konusunda Azerbaycan’ın kendi göbeğini kendisinin kendisini kendisinin de yapılacak kuylama törenlerine katılacağını söyledi.

Erdoğan “Minsk grubu bir arabulucu gruptur. Arabulucu olan bir grubun bağlayıcılığı olmayan bir yola tevesül etmiş olması manidardır Fransa’nın arabulucu hüviyeti zaten kaybolmuştur. Sen arabulucusun. Arabulucuk yaptığın yerle alakalı kendi meclisinde karar alıyorsun. Meclisin devlete bir tavsiye kararıdır aynı zamanda. Fakat Macron tabii Fransa’nın başına beladır. Macron’la Fransa, aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki, biran önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacaklar. Sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere de dönüşebilir.Nitekim bakanlar içerisinde de şu anda olumsuz karar alanlar var biliyorsunuz. Değerli kardeşim İlham Aliyev’in Fransızlara bir tavsiyesi oldu biliyorsunuz. Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Fransa çok seviyorlarsa Marsilya’yı Ermenilere versinler. Bu topraklar, Karabağ, Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır işgal altındaydı. İşgal altında olduğunu ABD’de kabul ediyor, Rusya da kabul ediyor Fransa da kabul ediyordu şimdiyse farklı yollara tevessül ettiler. Azerbaycanlı kardeşlerimiz göbeğini kendileri kestiler. Salı günü ben de eşimle birlikte oradaki törenlerde olacağım” dedi.