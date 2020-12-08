Azeri spiker İranlı düşünür Mutahhari'nin sözlerine değindi

Azerbaycan merkezli ATV kanalının spikeri canlı yayında önde gelen İranlı düşünür ve âlim Şehit Ayetullah Mutahhari'nin şehitlerle ilgili sözlerine atıfta bulundu.

Şehit Ayetullah Murtaza Mutahhari kimdir?

Şehit Mutahhari, 31 Ocak 1919 tarihinde İran'ın Feriman ilçesinde dünyaya gelmiştir. Alim, Dindar bir ailenin çocuğu olan yazar din adamı, filozof, üniversite hocası ve siyasetçi gibi bir çok unvana sahiptir. Meşhed Dini İlimler Medresesi'nde İslami Bilimler alanında öğrenim görmeye başlayan yazar dönemin İran şahının vermiş olduğu sert mücadeleye rağmen Dini derslere devam etmek amacıyla Kum kentine yerleşmiştir. 1979 yılında terörist bir grup tarafından suikasta uğrayarak şehit düşmüştür.

Şehit Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin kaleme aldığı kitaplarının büyük kısmı Türkçe başta olmak üzere çeşitli dillere çevrilmiştir.