Bahreyn: İsrail'de elçilik açmak istiyoruz!

Arap basınına göre, ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Tel Aviv'e ziyarette bulunan Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Siyonist mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü.

Bahreynli yetkili burada düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin İsrail'de büyükelçilik açmak istediğini duyurdu.

İşgalci rejim İsrail'in de Bahreyn'in başkenti Manama'da büyükelçilik açma başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Zeyyani, bu adımın iki taraf arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını ileri sürdü. Zeyyani ayrıca, Siyonist mevkidaşını ülkesine davet etti.

Tel Aviv ve Manama arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Son günlerde başkent Manama'da Siyonist heyetinin ülkeye ilk ziyareti ve Tel Aviv'in Al Halife rejimi ile imzaladığı normalleşme anlaşması protesto edilmişti.