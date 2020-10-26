Hizbullah'tan Sudan'ın İsrail ile normalleşme kararına tepki

Lübnan Hizbullah Hareketi, Sudan hükümetinin ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almasına tepki gösterdi.

Hizbullah tarafından yayınlanan bildiride, "Onurlu Sudan halkı, küçük bir bedel karşılığında düşmana hizmet yapan hükümet yöneticilerini devirecektir." ifadesi kullanıldı.

Ülkede Sudan halkı ve siyasi gruplar tarafından düzenlenen normalleşme karşıtı protestoların takdir edildiği bildiride, "Bazı Arap ülkelerinin yaptığı ihanet ve Siyonist düşmanla ilişkilerini normalleştirme yönündeki eylemler Filistin halkının iradesini etkilemeyecektir." denildi.

Hizbullah bildirisinde, "Normalleşme kararı, bölgedeki direniş gruplarını ve Filistin topraklarının tamamen işgalden kurtarılmasına bağlı kalma iradesini de etkilemeyecektir." ifadesine yer verildi.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, geçiş hükümetinin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini kabul ettiğini ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesinin yasama organının yetkisinde olduğunu açıklamıştı.