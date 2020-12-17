BM Genel Kurulu'ndaki İran karşıtı kararın hukuki geçerliliği yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, İran karşıtı kararın birkaç yıl önce olduğu gibi Kanada'nın önerisi ve Avrupa ülkeleri ve Siyonist Rejim’in desteğiyle BM Genel Kurulu'nda onaylanmasına tepki gösterdi.

Sait Hatipzade, kararın hukuki geçerliliği olmadığını belirterek, kurucularının İran'a baskı yapmak için uluslararası kurumları bir araç olarak kullanma yaklaşımını kınadı.

Kararın ana kurucularının çoğunun özellikle diğer ülkelere müdahale ve diktatör rejimlere silah satışı yoluyla insan haklarını ihlal ettiklerini belirten Hatipzade, “Dün BM genel kurulunda üye ülkelerin yarısından azının oyu ve 110'dan fazla ülkenin desteklememesi ile onaylanan karar, aslında kısa süre önce Genel Kurul 3. Komitesinde benzer oylarla onaylanan metinle aynıdır” dedi.

Kararın kurucularının ABD zorbalığının etkisi altında bu ülkenin İran halkına yönelik ekonomik terörizmine göz yummasının ve ABD'nin yasadışı ve insanlık dışı yaptırımlarını kınamak yerine kendilerini Amerikan rejiminin müttefikleri seviyesine getirmesinin iğrenç olduğunu dile getiren Hatipzade, Kanada ve kararın ana destekçilerine bağımsız uluslara yönelik müdahaleci ve ahlaksız davranışlarını durdurmalarını tavsiye etti.