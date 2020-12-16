İran: Deniz güvenliğine karşı her türlü yıkıcı eylemi reddediyoruz

İran Dışişleri Bakaanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kızıldeniz kıyısında bir petrol tankerinde patlama ve yangın çıkmasına dair bir soruya yanıt olarak, “İran, deniz güvenliği ile uluslararası ticaret özgürlüğüne karşı her türlü yıkıcı eylemi reddediyor” dedi.

İran’ın bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması konusundaki tutumuna değinen Hatipzade, “Bölgedeki ülkeler, kalıcı bölgesel güvenliğe ulaşmak için deniz güvenliğini sağlama, korsanlık ve yasadışı uyuşturucu ticaretiyle mücadelede işbirliğini güçlendirme çabalarını artırmalıdır" diye konuştu.