Azerbaycan, her zaman vatanımızın sağlam kalesi olmuştur

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretindeki kabul edilmez ve müdahaleci açıklamaları nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türk Büyükelçisi’ne dış politikanın kuruntular üzerine kurulmasının mantıklı olmadığı söylendi.” dedi.

Hatipzade, “Türkiye'de tarihi iyi bilen pek çok kişi var. Onlar şiirler okunmadan önce hükümet yetkililerine şiirlerin ana köklerini hatırlatmaları lazım” ifadesini kullandı.

Sözcü Hatipzade, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu Aras şiirine tepki göstererek, "İran'ın bir parçası olan gayretli Azerbaycan, her zaman vatanın sağlam kalesi olmuştur." diye konuştu.

Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Aras türküsünün sözlerini okuyarak, “Aras’ı ayırdılar, Kum ile doldurdular; Ben senden ayrılmazdım, Zor ile ayırdılar, Ay Laçin, can Laçin, Men sene kurban Laçin” demişti.