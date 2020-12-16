İran'dan 'Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlenmesi planlanan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na dair açıklamada bulunarak, bu toplantıda anlaşmadan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunun ele alınacağını duyurdu.

Hatipzade, söz konusu toplantının COVID-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağını aktardı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı İran saatiyle 13.30'da gerçekleşecek.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni tur toplantısı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Yardımcısı Helga Schmid’in başkanlığıyla yapılacak.

Toplatıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi temsil edecek.

Son günlerde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yeni tur Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nın imzacı ülkelerin katılımıyla 16 Aralık'ta Viyana'da düzenleneceğini duyurmuştu.

İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington, anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.