Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD birlikleri Suriye'den çıkmalıdır

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada, herkesin Suriye’nin egemenliği, siyasi bağımsızlığı, birlik ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Taht Revançi, Suriye'deki Amerikan birliklerinin varlığının yasa dışı olduğunu ve gizli hedefler peşinde koştukların bildirdi.

Suriye'de herhangi bir ayrılıkçı eyleme muhalefetini dile getiren Taht Revançi, Suriye hükümetinin iznini almadan bu ülkede bulunan yabancı güçlerin bu ülkeyi terketmeleri gerektiğini belirtti.

Taht Revançi, “İran, Suriye krizin için siyasi bir çözüme tamamen bağlıdır ve bu mesaj Suriye Dışişleri Bakanın Tahran ziyareti sırasında kendisine iletilmiştir” dedi.

İranlı yetkili, ayrıca Siyonist rejimin Suriye'de devam eden saldırganlığını şiddetle kınayarak bu kışkırtıcı askeri maceraların durdurulması gerektiğini söyledi.

Tahteravançi, Suriye'nin yeniden inşasını ve mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki topraklarına geri dönüşünü kolaylaştırma ihtiyacını da vurgulayarak, milyonlarca Suriyeli mültecinin hayatlarının belirli güçlerin siyasi çıkarları için rehin alınmaması gerektiğini söyledi.

Ruhani: Yeni ABD hükümeti, İran milletinin direnişine boyun eğecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Dün ülkenin ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlarına ve başlattığı ekonomik savaşına değinerek, "İran milletinin direnişinin yeni ABD hükümetini boyun eğmeye, yükümlülüklerini yerine getirmeye ve yaptırımları kırmaya zorlayacağından hiç şüphem yok. Hepimiz yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalışmalıyız" dedi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin dün yaptırımların etkisiz hale getirilmesi konusundaki açıklamalarına dikkati çeken Ruhani, "Devrim Lideri'nin dün söylediği gibi, yaptırımların etkisiz hale getirilmesi bir saat bile ertelenmemelidir. Hükümet bu konuda elinden geleni yapacak. Halkımızın direnişi sayesinde düşman ulusal gücümüze teslim olacaktır" ifadelerinde bulundu.

İran'da 856 bin 513 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 212 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 453 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 95'e vaka sayısının da 1 milyon 138 bin 530'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 645'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 856 bin 513'e ulaştığı bilgisini verdi.

Nükleer anlaşma için ayrı bir belgeye ihtiyaç yok

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer anlaşma iddiasına tepki gösterdi.

Garipabadi paylaşımında, "Daha önce de belirttiğim gibi UAEA'nın rolü sadece nükleer çalışmalarının doğruluğunu ve denetimini yapmak ve bu konuda güncellenmiş gerçek raporlar sunmaktır. Yükümlülüklerin nasıl gerçekleştiğine dair her türlü değerlendirmede bulunmak (örneğin ihlal gibi ibarelere değinmek) kesinlikle Ajans'ın görevlerinin ötesindedir ve kaçınılması gerekiyor." dedi.

Garibabadi, Ajans'ın İran'la gerçekleşen nükleer müzakere sürecinde rolünü ve payına düşeni yaptığını, imzacı tarafların yükümlülükleri ve UAEA'nın görevlerinin çok özenle yazılarak üzerine anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın yapılması için tüm tarafların neler yapması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi.

İran nükleer anlaşmasının tekrar müzakere edilemeyeceğine vurgu yapan Garipabadi, "Anlaşmanın yeniden canlandırılması durumunda Ajans'ın rolü hakkında her hangi bir belge veya anlaşmaya gerek yok, aynı zamanda durumu daha da karmaşık bir hale getirmeye ihtiyaç yoktur." diye konuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın İran ile nükleer anlaşmaya "basitçe" geri dönmesinin mümkün olmadığını ileri sürmüştü.

Bu duruma dikkat çeken UAEA Başkanı, anlaşmaya geri dönülebilmesi için tarafların yeni bir anlaşma yapması gerektiğini öne sürmüştü.