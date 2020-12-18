Binlerce Filistinli Cuma namazını Mescidi Aksa'da eda etti

Bu sabah binlerce Filistinli, işgal altındaki kadim Kudüs kenti, Batı Şeria ve İsrail’in 1948’de işgal ettiği topraklardan Cuma namazı için Aksa’ya doğru yol aldı.

Saldıran ve hukuksuz uygulamalarıyla Filistin halkının özgürlüklerini elinden alan işgal güçleri, Müslümanların Aksa’ya ulaşmasını engellemek için her türlü insanlık dışı rezilliğe başvurdu. İşgal güçleri, bazı vatandaşlara kurallara uymadığı bahanesiyle para cezası verirken, Aksa’ya çıkan yolara barikatlar kurdu. Siyonistler ayrıca bazı Filistinlilerin kimliklerine el koydu.

Mescidi Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine, işgal güçlerinin Filistin halkını Cuma namazı kılmaktan alıkoymasını kınayarak, bu engellemelerin Mescidi Aksa’yı yalnızlaştırma ve Yahudileştirme projesinin bir uzantısı olduğunu söyledi.

Doğu Kudüs ve Mescidi Aksa’nın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan İsrail polisi, bölgede çok sayıda kontrol noktası kurdu.

İrat ettiği hutbede Şeyh Ebu Sinine, İsrail güçleriyle Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına karşı Mescidi Aksa’nın avlusunda, kapılarında ve giriş çıkışlarında Allah rızası için nöbet tutan gönüllü murabıtları takdir ederek, Kudüslülerin İslami değerlerine sımsıkı sahip çıktığına şehadet ettiklerini söyledi.

Şeyh Ebu Sinine hutbede, nefsini Allah’a adayan, O’nun emirlerini yerine getiren, Mescidi Aksa’da nöbet tutan ve itikafa girenleri tebrik etti.

Kudüslülerin Aksa’nın sahibi olduğunu belirten Şeyh Ebu Sinine, Kudüs halkının, maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen mukaddes değerlerini azimle müdafaa etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs'e ve Mescidi Aksa'ya geçişleri için özel izin istiyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi