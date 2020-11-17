İslami Cihad Hareketi'nden sözde barış planına karşı 'birlik ve direniş' çağrısı

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Enver Ebu Taha, yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşı ve ulusal ortaklık için yapılan diyalogların, güvenilir ve şeffaf olması, milli çıkarları öncelemesi gerektiğini belirtti.

"ABD'nin sözde barış planı ve Filistinlileri dört bir yandan kuşatan diğer tehlikelere karşı birlik ve direnişe sıkıca tutunulması gerek." ifadesini kullanan Ebu Taha, sözde Ortadoğu barış planının dayattığı tehlikeler, İsrail'in ilhak planı, Yahudi yerleşim birimleri ve bazı Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme süreci gibi tehditlerin, direniş ve birlik ile Filistin halkının kutsal değerlerine, Filistin davasının sabitelerine bağlı kalma yoluyla bertaraf edilebileceğini aktardı.

Ebu Taha, edindikleri tecrübelerin, "Beyaz Saray'a kim gelirse gelsin, ABD'nin İsrail'in çıkarını ve güvenliğini, Washington'un öncelikleri ve dış politikalarının en üstüne koyduğunu" kendilerine öğrettiğini kaydetti.

Hamas ve Fetih hareketlerinden iki heyet, pazar günü Filistin uzlaşı görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Fetih ve Hamas Hareketleri, 2 Temmuz’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde Ortadoğu barış planı ve İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı almıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Kaynak: AA