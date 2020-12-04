Gazze Şeridi'nde tüm camiler kapatılıyor

Siyonist İsrail'in 2006 yılından beri kara ve deniz ablukası uyguladığı Gazze'de tüm camiler kapatılıyor. Yeni Tip Koronavirüs ( KOVİD-19) önlemleri çerçevesinde Gazze'deki tüm camiler ibadete kapatılacak.

TÜM CAMİLER KAPATILIYOR

Gazze Şeridi'ndeki Evkaf ve Diyanet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada KOVİD-19'un yayılmasını durdurmak amacıyla tüm camilerin Cumartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, "Gazze'deki tüm camilerin Cumartesi günü doğumundan bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı. Gazze İçişleri Bakanlığı da taziye merasimlerinin ve toplantıların yasaklanacağını, etkinlik salonlarının, restoranların ve kafelerin kapatılacağını belirtti.

Öte yandan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 827 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 bin 23'e yükseldi.

Kaynak: Milli Gazete