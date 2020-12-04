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4 Ara 2020 14:55

Gazze Şeridi'nde tüm camiler kapatılıyor

Gazze Şeridi'nde tüm camiler kapatılıyor

İşgalci İsrail'in ablukası altında olan Gazze'de camilerin kapatılması yönünde karar alındı. Gazze'deki tüm camiler yarından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.

Siyonist İsrail'in 2006 yılından beri kara ve deniz ablukası uyguladığı Gazze'de tüm camiler kapatılıyor. Yeni Tip Koronavirüs ( KOVİD-19) önlemleri çerçevesinde Gazze'deki tüm camiler ibadete kapatılacak.

TÜM CAMİLER KAPATILIYOR

Gazze Şeridi'ndeki Evkaf ve Diyanet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada KOVİD-19'un yayılmasını durdurmak amacıyla tüm camilerin Cumartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, "Gazze'deki tüm camilerin Cumartesi günü doğumundan bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı. Gazze İçişleri Bakanlığı da taziye merasimlerinin ve toplantıların yasaklanacağını, etkinlik salonlarının, restoranların ve kafelerin kapatılacağını belirtti.

Öte yandan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 827 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 bin 23'e yükseldi.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1890890

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