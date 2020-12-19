NYT'den Türkiye’ye yaptırım analizi: Bu daha başlangıç

ABD’de Kasım ayındaki seçimlerde rakibi Donald Trump’ı mağlup eden ve zafere ulaşan Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, yemin ederek göreve başlamak için adeta gün sayıyor.

20 Ocak’ta yemin edecek olan Biden için geri sayım sürerken, ABD basını Biden’ın göreve geldikten sonra ‘mücadele’ edeceği konulara dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin, giderayak S-400 füzeleri nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye uyguladığı yaptırım bunlar arasında başı çekiyor.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, ‘Dünya Zorluklarla Dolu. İşte Biden’ın Onlarla Baş Etme Yolu’ başlıklı bir makaleye yer verdi. George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde ABD Savunma Bakanı olarak görev yapan Robert M. Gates imzalı makalede Türkiye’yle ilişkiler de kendine yer buldu.

Dış politikada üç unsur

Gates, seçilmiş yeni Başkan Joe Biden’ın dış politikada üç ana unsuru olduğunu vurguladı. Bunlar, ABD’nin dostları ve müttefikleriyle yeniden bağ kurması, uluslararası organizasyonlara yeniden katılma ve askeri olmayan güç enstrümanlarına ağırlık vermek olarak aktarıldı.

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sisteminin bir bedeli olması gerektiği belirtilen makalede, ABD’nin yaptığı uyarılar neticesinde uyguladığı yaptırıma dikkat çekildi. Yaptırımların bu noktada iyi bir başlangıç olduğu ifade edilirken, bunun arkasının gelmesi gerektiği vurgulandı.

"Görmezden gelinemez"

Makalede, “Ankara yönetimi Libya’da, Doğu Akdeniz’de ve Suriye’de, diğer NATO üyelerinin haklarını çiğneyen ve barış çabalarını karmaşıklaştıran eylemleri nedeniyle de sorumlu tutulmalı. Müttefiklerine karşı çıkarlara göre aksiyonlar yaratan bir üye görmezden gelinemez” denildi.

NATO'da askıya alma

Türkiye, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde otoriterizmin arttığı öne sürülürken, ABD’nin NATO’da liderliği ele alarak yaratıcı bir diplomasi sergilemesi gerektiği belirtildi. NATO’dan çıkarma söz konusu olmasa da, üyeliği askıya alma gibi seçeneklerin uygulanabileceğine işaret edildi.

Kaynak: Sözcü