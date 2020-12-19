İslami Şura Meclisi'nden Avrupa'nın İran karşıtı kararına tepki

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İran karşıtı insan hakları kararına tepki olarak İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu bir bildiri yayınladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"- Suçluları desteklemek için bugün ülkemizin ulusal güvenliğine karşı karar çıkaran Avrupa Parlamentosu, masum İranlı bilim insanlarının terör edilmesi karşısında sessiz kalan ve münafıklardan ayrılıkçı gruplara kadar teröristleri destekleyen ve barındıran kurumdur.

- Siyonist yetkililerin İran’da suikastlar gerçekleştirdiklerini itiraf etmesine rağmen Avrupa Parlamentosu yetkilileri ve üyeleri, siyonistlerden korktukları için bu suçluları eleştirmeye asla cesaret edemediler.

- Avrupa Parlamentosu üyeleri, Batılı ülkelerin siyonistlere, teröristlere ve katil diktatörlere verdiği utanmaz desteğini bir kenara bırakıp gerçekleri olduğu gibi ifade edebildiklerinde, dünya kamuoyu onları dinleyebilir.

- Yıllardır ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteklediği teröristler ve onların müttefiki olan cani yöneticiler tarafından Suriye, Irak ve Yemen'de cinayetler gerçekleştirildi ve binlerce masum insan öldürüldü. Ancak AP ve insan haklar savunucuları olduklarını iddia edenler bu cinayetleri kınamadılar aynı zamanda bu suçların gerçekleştirilmesi için her türlü yardımı sundular.

- İngiltere Parlamentosu Dışişleri Komitesi utanmadan Londra hükümetine İran ve Devrim Muhafızları karşıtı bir tavsiye mektubu veriyor. Halbuki bu ülke dünyada özellikle İran ve bölgedeki birçok ülkede işlediği insanlık dışı cinayetler konusunda uzun bir geçmişe sahiptir.

- İnsan hakları savunucuları olduklarını iddia eden ancak işlediği cinayetlerin izi Kuzey Afrika'dan Batı Asya'ya ve Babülmendep’e kadar süren Fransa hükümeti, Paris'te Fransız sponsorluğundaki bir suçlunun idamına karşı çıkmak yerine, Macron'un Peygamber Efendimiz’e (SAV) yönelik hakaret içeren karikatürleri desteklemekteki insanlık dışı söylemlerine yanıt vermeli."