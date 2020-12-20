Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif: ABD bölgeyi terketmeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan merkezli TOLO News TV kanalına verdiği özel demeçte Tahran-Kabil ve İran-Taliban ilişkilerinin yanı sıra İran’daki Afgan mültecilerin durumu ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

3 Ocak 2020'de ABD tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümüne değinen Zarif, “Her zaman söylediğimiz gibi ABD’liler bölgeyi terketmelidir” dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Taliban'ın varlığı hakkında "İran, Taliban'ı kendi yasaları uyarınca terör listesinden henüz çıkarmamıştır" ifadesini kullandı.

İslami Şura Meclisi'nden Avrupa'nın İran karşıtı kararına tepki

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İran karşıtı insan hakları kararına tepki olarak İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu bir bildiri yayınladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"- Suçluları desteklemek için bugün ülkemizin ulusal güvenliğine karşı karar çıkaran Avrupa Parlamentosu, masum İranlı bilim insanlarının terör edilmesi karşısında sessiz kalan ve münafıklardan ayrılıkçı gruplara kadar teröristleri destekleyen ve barındıran kurumdur.

- Siyonist yetkililerin İran’da suikastlar gerçekleştirdiklerini itiraf etmesine rağmen Avrupa Parlamentosu yetkilileri ve üyeleri, siyonistlerden korktukları için bu suçluları eleştirmeye asla cesaret edemediler.

- Avrupa Parlamentosu üyeleri, Batılı ülkelerin siyonistlere, teröristlere ve katil diktatörlere verdiği utanmaz desteğini bir kenara bırakıp gerçekleri olduğu gibi ifade edebildiklerinde, dünya kamuoyu onları dinleyebilir.

- İnsan hakları savunucuları olduklarını iddia eden ancak işlediği cinayetlerin izi Kuzey Afrika'dan Batı Asya'ya ve Babülmendep’e kadar süren Fransa hükümeti, Paris'te Fransız sponsorluğundaki bir suçlunun idamına karşı çıkmak yerine, Macron'un Peygamber Efendimiz’e (SAV) yönelik hakaret içeren karikatürleri desteklemekteki insanlık dışı söylemlerine yanıt vermeli."

İranlı yetkili: Avrupa kendi çıkarlarına bakmalı

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İran karşıtı insan hakları kararına tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu'nun dostane olmayan kararı, Biden'a dalkavukluk yapmak ve 80 milyon İranlı vatandaşın hukukunu ihlal etmek anlamına gelir.

Yaptırımlar nedeniyle yaşamını yitiren yüzlerce özel hastalığı olan çocukların katilleri ve münafık teröristlere ev sahipliği yapanların insan hakları hakkında konuşma hakkı yoktur. Ayrıca onlar İranlı bilim adamlarına yapılan terör eylamlerinde rolü olan çifte vatandaş katiller ve casusların serbest bırakılmasını istememli. Avrupa kendi çıkarlarına bakmalı."

İran Sağlık Bakanlığı: 875 bin 943 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 175 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 421 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 448'e, vaka sayısının da 1 milyon 152 bin 72'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 591'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 875 bin 943'e ulaştığı bilgisini verdi.