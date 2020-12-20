Fransa'da halkın yüzde 60'ı Macron'dan memnun değil

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri ​​arasında, 18 yaş ve üstü 1936 kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, hükümete ilişkin popülarite ve memnuniyet durumlarını araştırdı.

Anket, Fransızların yüzde 60'ının, koronavirüs nedeniyle karantinada olan Cumhurbaşkanı Macron'dan, yüzde 59'unun da Başbakan Castex'ten memnun olmadığını ortaya çıkardı.

Araştırma ayrıca Macron'un popülerliğinin, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e, Başbakan Castex'in ise 2 puan düşerek yüzde 37'ye gerilediğini gösterdi.

Kasım ayında yapılan bir ankette de, ülkedeki 10 Fransızdan 7'si Covid-19 salgınıyla mücadelede Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin salgınla mücadeledeki tedbirlerini tutarsız bulduğunu belirtmişti.

Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastalıkla alakalı çok fazla belirti göstermediğini söylemişti.

Kaynak: Euronews