İranlı 225 milletvekilinden Avrupa Parlamentosu'na kınama

İran Meclisi'ndeki 225 milletvekili, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İran karşıtı insan hakları kararına tepki olarak kınama bildirisi yayınladı.

Avrupa’nın İran'a yönelik gösterdiği müdahaleci tavrının kınandığı bildiride, AP'nin atığı adım "gülünç" olarak yorumlandı.

Bildiride, "Binlerce İranlı genci katleden devrik Saddam rejimine kitle imha silahları sağlayan devletlerin insan hakları savunucusu olduğunu idda edemez." denildi.

Avrupa Parlamentosu'nun İran tutumunun eleştirildiği bildiride, "Terörist ve suçlu Siyonist yetkilileri İran'daki suikastlarda rolü olduğunu itiraf ederken, Avrupa Parlamentosu yetkilileri ve üyeleri, Siyonistlerden korktukları için bu rejimi eleştirmeye asla cesaret etmemiştir." ifadesine yer verildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu da dün bir bildiri yayınlayarak, Avrupa Parlamentosu'nun İran tutumuna sert bir şekilde tepki göstermişti.

Avrupa Parlamentosu (AP), İran'daki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle AB'nin ve üye ülkelerin İranlı yetkililere yaptırım uygulamasını istemişti.