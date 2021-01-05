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5 Oca 2021 14:34

Biden:

Trump, son günlerini mızmızlanıp şikayet ederek geçiriyor

Trump, son günlerini mızmızlanıp şikayet ederek geçiriyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi bırakacak Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki son günlerinde çalışmak yerine "mızmızlanıp şikyet ettiğini" söyledi.

The Independent'ta yer alan habere göre, bugün yapılacak senato seçimleri öncesi Georgia'da kampanya yapan Joe Biden, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki son günleri hakkında konuştu. Biden seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump için "Bu işi neden istiyor anlamıyorum, çalışmak istemiyor" dedi. Biden, Trump'ın görevdeki son günlerini "mızmızlanıp şikâyet ederek geçirdiğini" söyledi.

Trump'ın Georgie Eyalet Sekreteri ile yaptığı telefon konuşmasında Georgia'yı kazanacak kadar "oy bulmasını" istediğinin ortaya çıkmasının ardından konuşan Biden, itirazları ve yeniden sayımları da hatırlatarak "Burada üç defa kazandık. Bence üç eyalet sayılmalı" dedi.

Georgia'da bugün gerçekleşen senato seçimi hem Senato'da çoğunluğu elinde tutacak olan partinin belirlenmesi hem de Biden'ın hayata geçirmek istediği yasal düzenlemelerin akıbeti açısından kritik önem taşıyor.

T24

News Code 1891587

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