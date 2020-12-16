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16 Ara 2020 20:04

İranlı yetkili:

Nükleer anlaşmada sadece biz bedel ödemeyiz

Nükleer anlaşmada sadece biz bedel ödemeyiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, katıldığı 'Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran tutumunu eleştirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, katıldığı 'Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran tutumunu eleştirerek, "Kendilerini demokrasiye bağlı olduğunu savunan 3 Avrupa ülkesi, İslami Şura Meclis tarafından yasalaşan bir kararı İran hükümetinin uygulanmamasını beklememeleri gerekir." dedi.

Söz konusu ülkelerin İranlı sözde gazateci Ruhullah Zam'ın idam cezasının uygulanmasına ilişkin müdahaleci açıklamasına tepki gösteren Irakçi, "Bu üç ülke, önde gelen bir İranlı nükleer bilimcinin acımasız suikastını kınamak yerine, ülkemizde bir suçlunun yasal olarak cezalandırılmasını kınıyor." ifadesini kullandı.

Irakçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa ülkeleri her zaman İran’dan düşmanca ve yasa dışı eylemler karşısında ister ABD ambargosu olsun, ister Natanz tesislerindeki patlama olsun ve ister bilim insanlarının terörü olsun sağduyulu davranmasını istemektedir. Nükleer anlaşmanın uygulanmasının maliyetini ve başkalarının yasadışı davranışlarının bedelini sadece biz ödemeyiz. Diğer taraflar da nükleer anlaşmayı sürdürmek için bedel ödemek zorundadır."

ABD’nin nükleer anlaşmaya dönüp dönmeyeceğine dair Abbas Irakçi, "Biz sözler ve tahminlerin yerine eylemlerine bakarız. İran her zaman tutumunu şeffaf bir şekilde dile getirmiştir. ABD anlaşmaya dönüp taahhütlerini yerine getirirse ve 2017 Ocak ayındaki şartlara geri dönerse, İran da anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri çerçevesinde durdurduğu taahhütlerine geri dönebilir." diye konuştu.

News Code 1891177

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