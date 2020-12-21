Suudi Arabistan'da Ayetullah Nemr'in oğlu tutuklandı

Lübnan merkezli Al-Nour Radyosu, Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da idam edilen din alimi Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'ın oğlu Şeyh Hüseyin'ın tutuklandığını duyurdu.

Arap medyasına göre, Şeyh Hüseyin'in Suudi Arabistan'da Şiiler'in yoğunlukta olduğu Katif bölgesinde Al Suud rejim güçleri tarafından göz altına alındı.

Suudi Arabistan’ın önde gelen özgürlük yanlısı Şii din alimi Ayetullah Nemr, 15 Ekim 2014 yılında testereci Riyad rejimi tarafından idam cezasına çarptırılmış ve Sünni-Şii; 46 muhalifle birlikte 2 Ocak 2016 günü idam edilmişti.

Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan'da, yüzde 10 ile 15 arasında olduğu tahmin edilen Şii nüfusun büyük çoğunluğu da ülkenin kuzeydoğusundaki Katif bölgesinde yaşıyor.