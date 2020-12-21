"Direniş Radyosu" bugün yayına başladı

Direniş Radyosu, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin 1. yıldönümü münasebetiyle bugün yayına başladı.

Direniş Radyosu'nun açılış töreni dün İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (İRİB) Başkan Vekili Hüccetül İslam Musevi Mukaddem, İRİB Başkan Yardımcısı Ali Bahşizade'nin yanı sıra bazı Devrim Muhafızları komutanları, İRİB üst düzey yöneticileri ve şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşmişti.

Direniş Radyosu'nda İran İslam Devrimi’nin kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin yol gösterici düşüncelerini anlatan programlara öncelik verilecektir.

Direniş kültürü temelli olarak yayın hayatına başlayan Direniş Radyosu, İslam Devrimi, fedakarlık ve şehadet kültürü, Şehit General Süleymani'nin kişisel özellikleri ve yaşam tarzını daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla faaliyet gösterecek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020 yılında ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.