Şehit General Süleymani ile ilgili kitap Azerice olarak basıldı

Şehit General Kasım Sülymani'nin hayatını Azeri dilinde anlatan "Benim Mutlu Dostum" adlı kitap yakında İran İslam Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosluğu'nda tanıtılacak.
İranlı araştırmacı Seyyid Abdülmecid Kerimi, bu eseri değerli Şehit Kasım Süleymani'nin hatıralarını ölümsüzleştirmek için hazırlamıştır.
Biyografi türünde yazılan eser İran'da "Zair Rezevi" yayınları tarafından basılmıştır.
Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
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