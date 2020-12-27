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27 Ara 2020 12:22

Irak, Şehit Süleymani ve el Mühendis'i anmaya hazırlanıyor

Irak, Şehit Süleymani ve el Mühendis'i anmaya hazırlanıyor

Irak halkı ve farklı grupları İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 1. şehadet yıldönümü merasimine hazırlanıyor.

Irak halkı ve farklı grupları İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 1. şehadet yıldönümü merasimine hazırlanıyor.

Son günlerde Irak Meclisi'nde de Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis için Zafer Komutanları'nı Anma Töreni düzenlenmişti.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1891385

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