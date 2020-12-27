Irak, Şehit Süleymani ve el Mühendis'i anmaya hazırlanıyor

Irak halkı ve farklı grupları İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 1. şehadet yıldönümü merasimine hazırlanıyor.

Son günlerde Irak Meclisi'nde de Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis için Zafer Komutanları'nı Anma Töreni düzenlenmişti.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.