Hizbullah yetkilisi, Şehit General Süleymani'nin rolünü takdir etti

Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Safiyeddin, Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadetinin 1. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “ABD, sahada direniş cephpesinin büyük başarılarının gerçekleşmesi nedeniyle Bağdat'ta General Kasım Süleymani’ye karşı suikast düzenlemiştir” dedi.

Şehit Kasım Sülymani’nin terörizmle mücadeledeki rolünü takdir eden Safiyeddin, “Irak'ta IŞİD'e karşı zafer ülke halkı, Haşdi Şabi güçleri ve Irak ordusunun mücadelesi sonucu elde edildi, ancak IŞİD’e karşı savaşın sorumluluğunu üstlenen ilk isim Şehit Kasım Süleymani’ydi.” ifadesini kullandı.

Hizbullah yetkilisi, “Şehit General Süleymani, tüm savaş alanlarının önde gelen komutanlarından biriydi ve kimse bunu inkar edemez.” diye konuştu.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.