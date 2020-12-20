Direniş Radyosu resmen yayın hayatına başladı

Direniş Radyosu, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin 1. yıldönümü münasebetiyle Tahran'da düzenlenen törenle yayın hayatına başladı.

Törene İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (İRİB) Başkan Vekili Hüccetül İslam Musevi Mukaddem, İRİB Başkan Yardımcısı Ali Bahşizade'nin yanı sıra bazı Devrim Muhafızları komutanları, İRİB üst düzey yöneticileri ve şehit aileleri katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan İRİB Başkan Yardımcısı Bahşizade, "Şehit General Süleymani'nin adı direniş kavramıyla bağdaşmıştır. Değerli şehidimiz General Süleymani'nin şehadet yıldönümüne yaklaşıyoruz; Bu vesileyle Direniş Radyosu, İRİB Başkanı'nın kesin talimatı ile 21 Aralık tarihinden itibaren yayına başlayacaktır." dedi.

Bahşizade, "Direniş Radyosu'nda İran İslam Devrimi’nin kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin yol gösterici düşüncelerini anlatan programlara öncelik verilecektir." ifadesini kullandı.

Direniş kültürü temelli olarak yayın hayatına başlayan Direniş Radyosu, İslam Devrimi, fedakarlık ve şehadet kültürü, General Süleymani'nin özellikleri ve yaşam tarzını daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla faaliyet gösterecek.