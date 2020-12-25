Türkiye'den İngiltere ile "Serbest Ticaret Anlaşması"na ilişkin açıklama

İngiltere ile Avrupa Birliği’nin Brexit sonrası anlaşmada uzlaşıya varması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı. Dışişleri açıklamasında, “Birleşik Krallık ile ülkemiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklar da son aşamasına gelmiştir” ifadesine yer verdi.

Yeni fırsatlar sunacak

“Birleşik Krallık (BK) ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu anlaşmanın, BK ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile gümrük birliğine sahip ülkemizin hem AB hem BK ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz.”

Kaynak: Cumhuriyet