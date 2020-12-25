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25 Ara 2020 11:42

Türkiye'den İngiltere ile "Serbest Ticaret Anlaşması"na ilişkin açıklama

Türkiye'den İngiltere ile "Serbest Ticaret Anlaşması"na ilişkin açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında müzakerelerde uzlaşıya varılması hakkında bir açıklama yayımladı. Dışişleri, anlaşmanın yeni fırsatlar sunacağını vurguladı.

İngiltere ile Avrupa Birliği’nin Brexit sonrası anlaşmada uzlaşıya varması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı. Dışişleri açıklamasında, “Birleşik Krallık  ile ülkemiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklar da son aşamasına gelmiştir” ifadesine yer verdi.

Yeni fırsatlar sunacak

“Birleşik Krallık (BK) ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu anlaşmanın, BK ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile gümrük birliğine sahip ülkemizin hem AB hem BK ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz.”

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1891340

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