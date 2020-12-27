Günlük 2.3 milyon varil petrol ihraçatı bizim hakkımız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin petrol ihracatına ilişkin, "Hükümet olarak günlük 2,3 milyon varil petrol ihraçtının gerçekleşmesi konusunda kararlıyız." dedi.

Ruhani, "Petrol Bakanlığı'ndan üretim artışı için gerekli koşulları hazırlamasını bekliyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin hakkı olan hedefe ulaşmak için tüm yerel ve uluslararası imkanları değerlendirmeliyiz." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, son günlerde ülkenin petrol üretimine ilişkin, "1400 yılında (Hicri Şemsi takvimine göre) günde 2.3 milyon varil petrol üretip satacağız" demişti.